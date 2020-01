Mortal Kombat, uno de los juegos de pelea más importantes de la industria de entretenimiento, regresa pero esta vez con una nueva película animada.

Titulada “Scorpion’s Revenge”, la nueva historia de la franquicia se centrará en el emblemático personaje, quien en la trama original busca venganza por su muerte a manos de Sub-Zero.

Se ha informado que Mortal Kombat Legends: Scorpion’s Revenge estará disponible durante la primavera del 2020 y, como su nombre lo indica. El tráiler presentado por Warner Bros. Animation nos adelanta que también habrá un espacio para apariciones de otros clásicos de la saga como Lui Kang y Raiden.

Sinopsis oficial de la película Scorpion’s Revenge

“Scorpion’s Revenge desata el torneo único entre la generación de campeones de Outworld y Earthrealm, una competencia que finalmente determinará el destino de la Tierra y todo sus ciudadanos Lord Raiden, protector de Earthrealm, debe reunir a los mejores luchadores de su reino para defenderlo del malvado Shang Tsung en la batalla para terminar todas las batallas”.

El encargado de dirigir esta película es Ethan Spaulding, famoso por haber dirigido la serie animada Avatar: The Last Airbender y Jeremy Adams; además ha sido guionista de Teen Titans Go! Vs. Teen Titans.