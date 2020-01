Harry Potter: actor de la franquicia deja la magia y busca ser el nuevo James Bond

Con el próximo estreno en abril de “No Time to Die”, última película de James Bond, más de un fan se pregunta quién será el próximo espía en pantalla grande. Recordemos que esta entrega será la última donde participará el actor Daniel Craig.

Conocido como uno de los trabajos más deseados de Hollywood, el ser el agente 007 no es cualquier cosa y se requiere de entrenamiento para poder encajar correctamente en el personaje. En ese sentido, un actor de la saga de Harry Potter dice que se siente apto para el papel.

Tom Felton, quien en su momento le dio vida a Dracon Malfoy, está considerando un cambio importante en su carrera y ve a James Bond como el personaje ideal para su futuro.

Tom Felton quiere ser el próximo James Bond

En conversación con la revista Closer, el actor contó que “ser James Bond es su sueño”. “La primera película que tuve, cuando tenía siete años, fue sobre el 007. Eso es todo lo que tenía y tengo en mente hasta ahora”, reveló.

Por supuesto, interpretar al chico malo de Harry Potter le ha significado a Felton ser encasillado en el personaje por algunos fans, aunque él asegura que no es tan cierto como parece.

“No creo que sea cierto. La verdad es que no me gusta interpretar solo a chicos buenos o malos”, continuó. “Trato de dar vida a personajes que son diferentes a mí: cuanto más lejos, mejor”, explicó.

En medio de la búsqueda por quién será el nuevo James Bond los nombres siguen apareciendo, por lo que Felton tiene cierta competencia que derrotar. Richard Madden y la estrella de Happy Valley James Norton son actores que también apuntan al papel.