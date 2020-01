Los fans aún no terminan de asimilar la salida inesperada de Alex Karev, y todo indica que ya deben ir preparándose para sufrir por la ausencia de otro de los doctores de Grey Sloan Memorial Hospital.

Esto se debe al pronto debut de Jesse Williams sobre las tablas de Broadway. El actor quien interpreta a Jackson Avery ha tenido que asumir su nuevo trabajo acoplándolo con el rodaje de nuevos episodios de la serie. Esto ha generado cierta inquietud que rápidamente ha sido atajada por la ‘showrunner’ Krista Vernoff.

El querido doctor forma parte de la obra de Richard Greenberg, ‘Take Me Out’, la cual se estrena el próximo mes de abril en Manhattan, así que el equipo de la ficción médica ha tenido que tener en cuenta la presencia del actor en Nueva York tanto para la representación de la obra como para los ensayos anteriores. Recordemos que en primavera, Grey’s Anatomy continuaba con la producción de su actual décimo sexta temporada.

Según explica Krista Vernoff a TVLine, ya existía un plan en marcha para acomodarse a las necesidades de Williams. “Lo he sabido desde el principio de la temporada y he tenido la capacidad de planear la trama de Jackson de acuerdo a ello” declaró la ejecutiva.