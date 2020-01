Uno de los principales atractivos del Universo Marvel radica en el equipo de actores que supusieron desde un primer momento una gran aceptación por parte del público. Es así que luego de que Disney anunciara la secuela de Capitana Marvel, algunos fans mostraron su desacuerdo con que Brie Larson interprete nuevamente a la heroína.

Ante esto, un grupo de ‘fans’ lanzó una petición online para que alguien más se encargue del papel protagónico. Es así que la actriz, al enterarse de esta jugada, dio a conocer lo que opina de sus detractrores.

Durante una entrevista para Variety, Larson fue cuestionada sobre los ataques y la petición en su contra, pero aseguró que no presta atención a las críticas, pues prefiere pasar el tiempo realizando otras actividades. “¿Lo hicieron? Oh. Ni siquiera lo sabía, no tengo tiempo para eso, ¿sabes? Cuando tengo tiempo extra me preocupo por cosas como: ‘¿estoy comiendo alimentos saludables?, ¿estoy bebiendo agua?, ¿estoy meditando?, ¿he llamado a mi madre hoy?”, respondió.

Desde antes del estreno de Capitana Marvel, ella se ha tenido que enfrentar a severas críticas por parte de algunos seguidores intolerantes; sin embargo, la película, que fue la primera de Marvel Studios en contar con una mujer como protagonista, recaudó en taquilla 1.128 millones de dólares.