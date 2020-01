Lorna Cepeda, recordada por su personaje de Patricia Fernández (‘la peliteñida’) en la exitosa telenovela ‘Yo soy Betty, la fea’, se encuentra en Lima. La actriz colombiana, hermana de la destacada Angie Cepeda, llegó para presentar el show que La India ofrecerá este domingo en la discoteca Banana de Zárate.

“Estoy encantada de estar en Perú, país al que le tengo cariño y del que disfruto mucho de su comida. Sé que acá quieren a mi hermana, eso me parece maravilloso y de mi parte también me siento agradecida que recuerden mi personaje en ‘Betty’”, declaró a La República Lorna, quien reafirma lo relevante que ha sido para su carrera interpretar a Patricia Fernández.

“Pues ha sido un personaje importante en mi carrera, definitivamente le dio un giro a mi trabajo y a mi vida. Tuve la oportunidad de volver a interpretarlo luego de 17 años en una obra teatral cuando nos juntaron a casi todo el elenco original de la novela y fue superchévere. Me parece maravilloso que la gente lo pueda ver en Netflix y que se diviertan con ella”, refirió la actriz, quien asegura que pese al cariño que el público le tiene a Patricia, le ha permitido hacer otras cosas. “Patricia llegó al inicio de mi carrera, pero después de ella hice muchas otras cosas diferentes, y ‘la peliteñida’ quedó en el recuerdo, eso también se lo agradezco al público”.

Por otro lado, Lorna, a quien le gustaría tener la oportunidad de trabajar en Perú, aclaró que nunca ha significado un peso en su camino como actriz ser la hermana de Angie Cepeda.

“Lo que pasa es que tenemos carreras muy diferentes, incluso en algunos países me conocen a mí y a ella no, entonces, nunca hubo comparaciones ni nada. Incluso, podría decir que mucha gente no sabe que somos hermanas, pero a mí me encantaría trabajar con ella, y si es en Perú mucho mejor. Nunca nos han dado esa oportunidad de hacer algo juntas, pero sería lindo porque somos superunidas, la admiro mucho, Angie es lo máximo”, anotó.

La actriz colombiana no pudo evitar referirse a los altos índices de feminicidios que actualmente enlutan al país.

“Esa problemática no solo pasa en Perú, sino también en mi país y en diferentes partes del mundo. Creo que todo tiene que ver con la educación y con los valores. Nadie tiene derecho ni siquiera a alzar la voz a otra persona o hacer que uno se sienta inferior. Lo único que puedo aconsejar a las mujeres es que se preparen para que no dependan de nadie, porque la dependencia mata. Nunca se callen ni se sientan menos que el resto, se tienen que empoderar”.