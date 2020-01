Batman Begins: detrás de cámaras es revelado después de 15 años [VIDEO]

The Batman es una de las películas más esperadas por los fanáticos de DC Comics, es así que el público desea buscar más cosas de las cintas que tuvieron como protagonista al Hombre Murciélago.

Es así que las personas aún está descubriendo cosas sobre las películas más antiguas. En Twitter, Reece Lively publicó un video que muestra el detrás de cámaras de una escena de Batman Begins procedente de Ofycm en Instagram.

En el clip se revela que la secuencia en donde se puede ver a un aterrador Batman, productor del gas del miedo del Espantapájaros no fue una creación de CGI.

I did not know that Demon Batman was made as a suit. pic.twitter.com/5GNWwh3zhj