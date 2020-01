Star Wars: George Lucas regresaría si obtiene el control creativo de la franquicia

Cuando Disney se apoderó de Lucasfilm en 2012, muchos fanáticos no estuvieron de acuerdo ya que consideraron que las tramas de las demás películas no serían lo mismo, y esto se vio reflejado con el cierre de la última trilogía, la cual no obtuvo el éxito requerido.

Pero una nueva información de We Got This Covered devolvería las esperanzas a todos los seguidores de la franquicia, según resaltaron, George Lucas estaría pensando en regresar y tomar el mando, teniendo así el control absoluto de su historia.

Star Wars - Tráiler

Además, el portal recalcó que el creador traería de vuelta a Dave Filoni, quien participó para Star Wars: The Clone y Star Wars: Rebeld, para que sea quien trabaje a su lado. El productor también habría participado en algunos capítulos de Avatar: La Leyenda de Aang y como showrunner de The Mandalorian.

Cabe recordar que Lucas no estuvo de acuerdo con la última cinta de su saga, Star Wars: the rise of the Skywalker, por tal motivo se ausentó en el estreno de esta, además habría afirmado su molestia por ser ignorado por Disney en el proceso de la película y creara otros personajes.

Hasta el momento, solo queda esperar una confirmación de lo anunciado y de ser así otros serían los planes para revivir las tres trilogías que no culminaron como se esperó. Incluso, el Episodio IX, tuvo la peor calificación de la franquicia con un 61% en Rotten Tomatoes.