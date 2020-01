Rápidos y Furiosos 9 es una de las películas más esperadas por los fanáticos de Dom Toretto. A pesar que Vin Diesel anunció que el primer tráiler se estrenaría el viernes, el primer teaser ya está disponible.

No se sabe aun si la novena parte será la última de la saga, aunque esto es imposible ya que es una de las franquicias cinematográficas más rentables.

No se sabe mucho sobre la trama en este momento más allá de que Dominic Toretto es un padre cariñoso y responsable, pero se espera que Charlize Theron regrese como Cipher, el villano de The Fate of the Furious.

Rápidos y Furiosos 9 - teaser

Con Hobbs y Shaw en su propia franquicia, la película incluirá al resto del elenco principal en donde están Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Ludacris, Nathalie Emmanuel y, por supuesto, Vin Diesel. La última incorporación al elenco es John Cena.

También se lanzó el primer afiche de la cinta, que muestra a Dom Toretto sentado de espaldas en el capó de su auto.