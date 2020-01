A principios de enero se anunciaba la segunda temporada de ‘Luis Miguel, la serie’, una de las producciones originales de Netflix más populares del momento. Y conforme fueron pasando los días, las novedades en torno a la secuela van siendo reveladas.

En el adelanto difundido, se confirmaba a Diego Boneta en el papel de Luis Miguel. Hoy por hoy, el mismo actor publica el proceso y los preparativos que viene haciendo para asemejarse al ‘Sol de México’ a través de sus redes sociales.

“Y empieza la transformación”, escribió Boneta adjuntando una imagen suya en la que se ve al actor pintando su cabello para lucir como el aclamado cantante. En otro momento, fue él mismo quien, a través de un vídeo, reveló a los fans de la serie que se encuentra grabando los temas que formarán parte de esta segunda temporada.

“Ha sido increíble pero es difícil porque no me dejan mostrar nada. Estoy con Kiko Cibrián, el productor y es impresionante porque Kiko tuvo que regrabar cada canción. Se oyen idénticas pero no son los mismos tracks que Luis Miguel usó. Es decir, tuvo que grabar cada instrumento, cada campanita y se oye increíble. Le estamos echando muchas ganas”, dijo el interprete del cantante mexicano.

Aún no hay fecha de estreno para la nueva temporada, pero es probable que sea en abril, día que Luis Miguel cumple medio siglo de edad. Según se difundió en el diario El Universal de México, la emisión de la parte 2 de la serie aprovecharía, además del cumpleaños del cantante, el próximo lanzamiento del nuevo disco de este así como el anuncio de su nueva gira.