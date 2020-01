God of War: director del videojuego desea ver a Kratos en una serie

A pesar que las películas basadas en videojuegos no son rentables o son criticadas por la prensa o el público, es cierto que las series no pasan por esto. Así lo demostró The Witcher en Netflix o las miniseries independientes que puede encontrarse en YouTube.

Es así que Cory Barlog, director de God of War, creer que el videojuego podría adaptarse al formato televisivo. “God.of.War. O al menos, eso creo”, recalcaba Barlog en su cuenta de Twitter sobre el siguiente producto para series de televisión basadas en videojuegos de éxito.

Crey Barlog - Twitter

Esto hizo que los fanáticos de Kratos se emocionaran, por lo que Barlog tuvo que calmar las aguas al desmentir que existe un proyecto que lleve GOW a la televisión o algún servicio de streaming.

Crey Barlog - Twitter

“Por cierto, esto no es una pista ni nada. Solo creo que los juegos serían excelentes programas de televisión porque pasas mucho tiempo con los personajes en mundos fantásticos”, afirmaba en su explicación. “Los videojuegos, como la televisión, nos ofrecen relaciones sostenidas con los personajes, mientras que las películas son más como una cita puntual. Ambos formatos pueden ser geniales”, aclaró el creativo.

A pesar que el cine es un formato rentable para cualquier historia, a las adaptaciones de videojuegos no les ha ido bien, por lo que cada vez más empresas dan el salto a la comodidad y seguridad a las plataformas de streaming.

Un claro ejemplo es Netflix que luego de estrenar The Witcher, aunció que su próximo proyecto será el de Residente Evil, el cuál contaría con los hijos de Wesker como protagonistas.