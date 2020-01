Brad Pitt es uno de los actores más célebres en Hollywood y se perfila como el ganador del Oscar a Mejor Actor de Reparto por su papel en Once Upon a Time in Hollywood.

El actor ha dado vida a una innumerable cantidad de memorables personajes del cine, pero ninguno tan icónico como el elegido, Neo, personaje principal de la saga.

“Deje pasar Matrix, tomé la pastilla roja. Es lo único que diré. No me ofrecieron la segunda ni la tercera, solo la primera”, reveló a USA Today.

Un actor polifacético

Tras esto, explicó que viene de un lugar, quizás por su educación, en el que si no recibió [el papel], es que nunca fue suyo.

“Creo que nunca fue mío, sino de otra persona” agregó, haciendo referencia a Keanu Reeves quien se hizo con el papel y se convirtió en una figura de culto para toda la industria.

“Si hiciéramos un programa sobre las grandes películas en las que he rechazado estar, necesitaríamos dos noches”, bromeó el actor dando por concluido el tema.

Una carrera de personajes memorables

En la década de los 90, Brad Pitt se estaba haciendo un nombre participando en filmes arriesgados como Seven y Fight Club, ambas dirigidas por David Fincher.

De haber encarnado a Neo, su carrera habría tomado un rumbo diferente no solo para él sino también para el de Keanu Reeves. Lo cierto es que la revelación quedará como una anécdota y dará qué hablar entre los fans de Matrix, en cara al estreno de la cuarta entrega.