Teniendo como favoritas a las películas Dolor y gloria de Pedro Almodóvar y Mientras dure la guerra de Alejandro Amenábar, los premios Goya confirmaron que es uno de los mejores años para el primero y para Antonio Banderas, ambos nominados a los Óscar en las categorías Mejor película internacional y Mejor actor.

“Son 40 años. Nunca he conocido a un artista con la lealtad que tú le tienes a tu cine. He aprendido tanto de ti, no solo del mundo del arte, sino también de la vida. Tenía que encontrarme contigo para llegar hasta aquí. Los mejores trabajos los he hecho contigo. Espero que sigamos teniendo la oportunidad de seguir trabajando juntos. Hoy se cumplen tres años desde que me dio un ataque al corazón. No solo estoy vivo, sino que me siento muy vivo”, le dijo Banderas al director. El premio es el primer Goya competitivo en la carrera del actor malagueño.

Dolor y gloria ganó el Goya a Mejor guion original, Mejor música original, Mejor montaje y Mejor actriz de reparto para Julieta Serrano de 87 años, quien recibió el primer Goya de su carrera por interpretar a la madre de ‘Salvador Mallo’ inspirada en la propia progenitora de Almodóvar. “El tiempo no pasa con esto de dedicarse al cine. Ha sido la experiencia más importante de mi vida, como espectador y como director. No concibo la vida sin seguir rodando. Un guion se puede escribir en solitario, pero una película no puedes hacerla solo”, dijo y luego se dirigió al presidente del gobierno español Pedro Sánchez. “El cine de autor, independiente, fuera de los márgenes de las plataformas, está en serias vías de extinción”.

Benedicta, actriz revelación a los 84 años

“La vida te da sorpresas y esta es una muy grande en toda mi larga existencia”, así de sorprendida recibía Benedicta Sánchez el Goya a Mejor actriz revelación por su trabajo en Lo que arde, dirigida por Oliver Laxe, a quien agradeció haberla tratado mejor que princesa.

Benedicta se dedicó durante años a la fotografía, y hasta Lo que arde nunca se había puesto delante de la cámara. Pero su hija la llevó a un casting en Navia de Suarna (Lugo), en el que buscaban a una mujer de más de 60 años para interpretar a la madre de un pirómano que regresaba a vivir con ella tras salir de prisión.

“No creo que haya una princesa a la que le hayan dado un trato tan maravilloso”, dijo al subir al escenario de los Goya, luego de hacer una reverencia al auditorio que la envolvió de aplausos. En una reciente entrevista a Efe, declaró que no se imaginó el tremendo éxito que tendría la película en la temporada, primero ganó el premio del jurado en la sección Certain Regard del Festival de Cannes.

“Yo solo quería que mi trabajo fuese un ladrillo más en una construcción que no cayese por mi culpa; cuando empecé a grabar, simpaticé tanto con ellos que por nada del mundo quería fallarles, aunque me enervaban cuando me decían que ‘muy bien’ todo el rato”.

Antes de bajar del escenario dijo: “¿Me puedo ir ya? Gracias, gracias, gracias”. Pero también le dedicó el premio a su hija y a sus nietos, Adrián y Pau. “No se olviden de la yaya”.

En una entrevista a El Mundo, la actriz repasó su vida: se casó muy joven, viajó por el mundo, sufrió malos tratos, se separó y por el camino se hizo vegana. “A esta edad una no tiene ni nervios ni ilusión”, dijo en la alfombra roja.