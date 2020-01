Antonio Banderas ganó el Premio Goya a mejor actor por su papel de Salvador Mallo en “Dolor y gloria”. El español recibió en Málaga, su ciudad natal, el aplauso de sus colegas, que han considerado su papel en la película de Pedro Almodóvar como la interpretación más sólida de 2020.

“Esto es por Pedro. Cuatro décadas. Hemos pasado por todo, ocho películas, y nunca he conocido a un artista con la lealtad que tú le tienes a tu cine. He aprendido tanto de ti, no solo del cine, sino de la vida. No podía pasar de otra manera. Tenía que encontrarme contigo para llegar hasta aquí. Tú me has entendido mejor que nadie”. El director, además, ha dicho sentirse más vivo que nunca: “Hoy hace tres años que sufrí un ataque al corazón. No solo estoy vivo, me siento vivo”.

El 2020 ha empezado de gran forma para reconocido actor español, quien ya se llevó además el Forqué, y está nominado a los Premios Oscar junto con cuatro estrellas internacionales del nivel de Adam Driver, Leonardo DiCaprio, Joaquin Phoenix y Jonathan Pryce.

Antonio Banderas ganó, tras 40 años de carrera, su primer Goya a la mejor interpretación. Y eso que su primera nominación llegó en 1986 por su papel de reparto en Matador. Después, otras tres nominaciones, estas por mejor actor, en ¡Atame!, (1990) Two Much, (1996) y La piel que habito (2011).

En 2014 recogió el Goya de honor por su contribución al cine español. Pero este es sin duda el logro más importante de su carrera porque supone el reconocimiento a un trabajo tan importante para el cine de su país como el de ser el” alter ego” de Pedro Almodóvar en la gran pantalla.