El interés de los espectadores por los live action han significado un nuevo rumbo para las franquicias de Disney. Dumbo, Aladdin, El Rey León o La bella y la bestia, fueron las cintas que lograron imponerse en la taquilla mundial. Su próximo estreno, Mulan, ha sorprendido con nuevas imágenes promocionales, y ahora la nueva adaptación de Pinocho revela quién estará a cargo de su dirección.

En un primer momento era Paul King, director de Paddington, quien tomaría las riendas de este proyecto, pero, finalmente, no se llegó a un acuerdo. Es por ello que se acaba de confirmar que será Robert Zemeckis, conocido mundialmente por ‘Back to the Future’ y ‘¿Quién engañó a Roger Rabbit?’, quien se hará cargo de la cinta.

También se rumorea sobre una posible participación de Tom Hanks, gran amigo de Zemeckis, en la cinta bajo el papel de Geppetto, creador de Pinocho. Aunque ya se había estado rumoreando, la confirmación nos llega de la mano de Deadline, donde también se menciona a Chris Weitz como co-guionista junto con Zemeckis. Su rodaje puede iniciar antes del próximo año y el anuncio de sus primeros actores de reparto debería estar al caer.

La compañía ha encontrado una mina de oro gracias a su nueva oleada de películas live action y no quiere parar. Mulan llegará a los cines en marzo y se están desarrollando nuevas películas de Cruella y La Sirenita, por no hablar de las múltiples series que la compañía ha preparado para su plataforma de suscripción, Disney Plus. Pinocho se suma a la lista de estrenos y tiene como fin recordarle a todos los nostálgicos fans, toda la magia del clásico cuento de su niñez.