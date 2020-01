20th Century Studios ha presentado un nuevo póster de su próxima película ‘New Mutants’ .El afiche presenta el elenco de la película y el logotipo de la película garabateado.

Dentro de los límites del logotipo, las caras del elenco se convierten en calaveras. Es una señal de la forma en que se espera que la película combine superhéroes y horror.

El elenco incluye a Henry Zaga como Roberto da Costa, alias Sunspot, Charlie Heaton como Sam Guthrie, alias Cannonball, Anya Taylor-Joy como Illyana Rasputin, alias Magik, Blu Hunt como Danielle Moonstar, alias Mirage, y Maisie Williams como Rahne Sinclair, alias Wolfsbane.

The New Mutants se inspira en “The Demon Saga”, la historia más popular de New Mutants. La película ve a los adolescentes atrapados en una instalación secreta y luchando por mantenerse con vida.

“Es complicado y no he visto el corte final, pero la energía [alrededor] mientras la hacíamos era diferente de lo que la gente había visto antes”, dijo Taylor-Joy sobre el tono de la película,

The New Mutants - tráiler

Josh Boone dirige la película a partir de un guion que coescribió con Knate Lee. Boone explicó a la prensa durante una visita programada cómo The New Mutants encaja en la línea de tiempo más grande de las películas de X-Men.

“Estoy seguro de que en algún mundo en el futuro, todas estas cosas se conectarán, pero estas películas se mantendrán solas”, dijo Boone.