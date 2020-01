No hay duda que Batman es uno de los héroes más populares de los comics. El superhéroe ha sido llevado al cine en distintas oportunidades y a pesar que algunas películas no fueron bien recibidas por la crítica, el Caballero Oscuro no se rinde.

Por tal motivo, Warner Bros prepara una nueva película de Batman, con Robert Pattinson como protagonista y con la dirección de Matt Reeves.

Es así que después de la salida de Ben Affleck de las películas de DC Comics, miles de fanáticos se encuentran a la expectativa de como será la interpretación de Pattinson.

De acuerdo a fuentes cercanas a la producción una de las cosas que más decepciona de la cinta es el Batimóvil, el cual será muy parecido al de la trilogía de Cristopher Nolan.

Mientras que el traje usado por el héroe no tendrá los gadgets y placas e la armadura que son fabricados por redes Industrias Wayne, en su lugar se hará completamente con los recursos personales de Bruce Wayne.

Esto ha enojado a los fanáticos, quienes criticas la falta de originalidad. The Batman llegará a los cines el próximo 25 de junio de 2021.