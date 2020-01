Matrix 4 es una realidad. Así lo anunció Warner Bros hace unas semanas, noticia que emocionó a los fanáticos de las aventuras de Neo y compañía.

Aunque al principio se creía que sería un reboot del clásico estrenado en 1999, días después se confirmó que sería una continuación de Matrix Revolutions, estrenada en 2003.

PUEDES VER The Batman: filme con Robert Pattinson decepciona al mostrar traje y Batimóvil

Además, se supo que Keanu Reeves y Carrie-Ann Moss volverían a la saga como Neo y Trinity respectivamente. Sin embargo, ahora se anunció que uno de los personajes importantes de la trilogía no regresará.

La primera pista llegó cuando no se vio su nombre en el comunicado con el que Warner Bros anunció la cuarta parte. Esto no preocupó al público porque es normal que algunos de los actores tarden en firmar su contrato para así tener un mejor salario.

Sin embargo, fue el mismo actor el que confirmó en una entrevista a TimeOut London que no regresará a Matrix 4, algo que causó gran pena entre los fanáticos de la saga.

Estamos hablando de Hugo Weaving, quien interpretó al peligroso Agente Smith. Según explica el mismo actor, el principal problema para no regresar a Matrix es su apretada agenda laboral.

Weaving está comprometido con una obra de teatro que protagonizará en los próximos meses en Londres, algo que aceptó antes que se confirmara las fechas de rodaje de la película.

“Me ofrecieron antes este trabajo teatral que volver a salir en Matrix. Y en un principio creía que podría hacer las dos cosas, pero al final Lana me explicó que era imposible encajar las fechas de ambos proyectos y, como no podían esperar a que terminara mi compromiso con el teatro, finalmente han decidido empezar a rodar sin mí”, reveló el actor.

Es probable que esta decisión ha hecho que surjan algunos cambios en el guion de Matrix 4, los cuales se espera no afecten a la historia principal. El estreno de la cuarta parte de la saga aún no tiene fecha, pero se cree que será en 2022.