La estrella de Sonic the Hedgehog interpreta un villano icónico de videojuegos y Jim Carrey se ha destacado en los avances de la película debido a su enfoque cómico del Dr. Robotnik, también conocido como Dr. Eggman.

Este podría ser otro papel memorable para Carrey, quien ha sido amado durante décadas por sus personajes cómicos como Ace Ventura: Pet Detective , Lloyd de Dumb & Dumber y el héroe titular de The Mask . Y aunque las películas anteriores han recibido secuelas, Carrey no ha estado en una segunda película con el personaje cómico de cara verde

Chris Killian de ComicBook.com habló con Carrey sobre Sonic the Hedgehog y la conversación finalmente se dirigió hacia The Mask. Cuando se le preguntó si Carrey volvería a interpretar el papel, dio una respuesta esperanzadora con una condición importante.

“No pienso en términos de secuelas y cosas así, quiero decir, este [ Sonic The Hedgehog ] es correcto porque no hemos evolucionado completamente el personaje [Dr. Eggman]”, admitió Carrey. " Creo que la Máscara, yo mismo, ya sabes, dependería de un cineasta. Realmente depende de un cineasta. No quiero hacerlo solo para hacerlo. Pero solo lo haría si fuera un visionario loco cineasta. Claro ", finalizó el actor.