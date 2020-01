Las diferencias creativas no son ajenas a la última trilogía de Star Wars a cargo de Disney. Ejemplo de esto ha sido el resultado del Episodio IX “The rise of Skywalker”, la película peor calificada de “La Guerra de las Galaxias”.

Según dio a conocer el portal Collider, la razón de este retraso es la inconformidad de la presidenta de Lucasfilm, Kathleen Kennedy, con los guiones que le fueron entregados. Por esto, serán reescritos en su totalidad.

Nadie sabe el tiempo que tomará el proceso, pero lo seguro es que la serie protagonizada por Ewan McGregor no llegará a la plataforma Disney Plus como se tenía planeado originalmente.

Estas son malas noticias para los fanáticos, pero al menos no significa una cancelación al show como se rumoreaba hace una semana en redes sociales.

D23 Expo 2019 lanza tráiler The Mandalorian y confirma serie de Obi-Wan Kenobi. Créditos: Composición

La decisión por parte de Lucasfilm en asociación con Disney se debe a las fuertes críticas de los últimos proyectos de la franquicia.

Una de las medidas fue dar pausa a más estrenos durante el 2020 para así darle un nuevo rumbo a Star Wars y evitar un nuevo fracaso de taquilla como lo fue “Han Solo”, con la que creyeron que el nombre del famoso personaje bastaría para llenar las salas de cine.

De otro lado, la primera serie de Disney Plus, “The Mandalorian” recibió la aprobación unánime de los fans por regresar a una época más cercana a la trilogía original de George Lucas y no perder su esencia.