Bambi: Disney confirmaría el nuevo live action del clásico animado

Ninguna cinta clásica animada de Disney está a salvo del tratamiento de reinicio de gran presupuesto. Y es que en los últimos años, se han visto películas como The Jungle Book , Cinderella , Dumbo y muchas otras que se reinventaron para el público moderno con una sensación de acción en vivo. Aunque carece de creatividad, el método ciertamente ha funcionado desde el punto de vista comercial.

Remakes como de The Lion King y Aladdin recaudaron cada uno más de mil millones de dólares en la taquilla en 2019, lo que demuestra que la nostalgia imprime dinero. En este punto, es solo cuestión de tiempo antes de que tu película animada favorita de Disney se vuelva a hacer, y parece que Bambi es el siguiente en la lista.

El medio The Hollywood Reporter dio la noticia el viernes de que Disney ordenó una nueva cinta de Bambi, reiniciando la clásica película animada de 1942. Al igual que The Jungle Book y The Lion King, esta nueva ficción se verá como si fuera una acción en vivo.

Según los informes, la producción contrató a dos escritores para escribir el nuevo guión adaptado, en la que participarán Ginebra Robertson-Dworet (Capitana Marvel, Tomb Raider ) y Lindsey Beer (Sierra Burgess es un perdedor, Caminando en el caos). El nuevo largometraje será producida por Depth of Field, el estudio de Chris y Paul Weitz y Andrew Miano.

Además el informe asegura que Disney no intentará calzar una historia más grande en el reinicio de Bambi para que parezca más teatral. La casa del ratón tiene muchos remakes en proceso para llegar a los cines en los próximos años. El siguiente es Mulan , del director Niki Caro, pero a diferencia de algunos de los otros reboots que han tratado de emular directamente la película original, esta última está siendo tomado en una dirección muy diferente a la de su predecesor animado, centrándose más en la acción y el alcance que en el humor o la música.