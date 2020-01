Por: Janet López

El gran esfuerzo que hacen los realizadores de películas peruanas independientes para sacar adelante sus proyectos y el poco apoyo que reciben en las salas cuando al fin consiguen estrenar ha hecho que los directores apliquen el ingenio para, de esa manera, proteger su trabajo y prolongar su exposición.

Es el caso del cineasta Álvaro Velarde, quien estrenará oficialmente en nuestro país su película La cosa (filmada en 2009 y exhibida solo en festivales), bajo una modalidad distinta pero válida: en las salas de teatro. “Vamos a hacer un experimento con la película, la vamos a presentar en el teatro, será como una proyección en 4D con efectos y situaciones que... No puedo revelar más, es una sorpresa, pero será una experiencia que va más a allá de solo ver la película”, contó el director.

“Las películas demoran tanto en hacerlas, es un proceso largo entre escribir el guion y conseguir los fondos, cuando finalmente la haces el último eslabón es ponerla en salas, entonces, la sueltas a este sistema que lamentablemente no la aprecia. Ya he visto cintas que son exhibidas un par de días y luego le dicen ‘chao’ sin control alguno. No quería ese maltrato para mi película, no lo merece, por eso nunca la estrené. Luego, me embarqué en mi siguiente proyecto, y La cosa se quedó esperando su momento”, agrega el cineasta.

PUEDES VER Gobierno promulga DU que promueve la actividad cinematográfica

“Dafo ha dado estímulos a las películas que alguna vez fueron ganadoras de sus concursos para que se puedan distribuir, ese dinero me ha permitido buscar la forma de estrenarla, así se me ocurrió esta alternativa que de repente funciona como un espacio en donde el público quiera ver películas y otros cineastas puedan imitar”, reveló.

¿Y qué pasa con la ley del cine?

“El tema con la esta ley de cine es que habrá más dinero para realizar películas, pero el problema de las salas de exhibición persiste. Mientras no tengamos un circuito garantizado de salas, hay que seguir creando alternativas e innovar para darle un trato justo a las cintas que no forman parte del circuito comercial. Es posible que ello pueda repercutir en el comportamiento de los cines”, reflexiona.

Es así que desde el 15 de febrero La cosa estará una temporada en el teatro Británico, después pasará a la sala del teatro Julieta, la PUCP, y se proyectará en el C. C. de la Pacífico.

“Luego de ese ciclo de presentaciones y dependiendo de la respuesta del público, espero poder llevarla a otras salas y posteriormente a provincias. Han pasado diez años desde que terminé de filmar la cinta, pero finalmente creo que La cosa al fin encontró su lugar y su momento para ser exhibida”, refirió Velarde.

La cosa es una película de humor negro que toca el tema de los prejuicios sociales. Su avant premiere fue en noviembre del 2013 en el Festival Internacional de Cine de Busan de Corea del Sur, generando buenos comentarios, y estuvo en el Festival de Cine de Lima en 2014.

“La cinta tiene un humor negro bien particular nunca antes explorado, en el que no existe una sola realidad, sino la que cada uno quiere ver. Tiene un grado de experimental y surrealista, y la comedia no solo tiene que ver con la historia sino también con escenografía y la música. Tiene un manejo de lo absurdo, pero también combina el género del suspenso en tono de niño”, cuenta Velarde.

PUEDES VER Cineasta puneño pide ayuda para viajar a festivales donde se reconocen sus trabajos

El filme cuenta con las actuaciones de Rebeca Ráez, Elena Romero, las hermanas Aguirre, Pablo Saldarriaga, Bruno Ascenzo, Claudia Berninzon, Mónica Torres y la escocesa Pollyanna McIntosh, reconocida por su participación en la serie ‘The Walking Dead’. “Tuve la oportunidad de contactarla y aceptó participar. En ese entonces no tenía el reconocimiento de ahora. Su presencia hoy en día le aporta un plus a la cinta, lo cual me parece divertido”.

Datos

Filmes. La cosa es la segunda película de Álvaro Velarde. La primera fue El destino no tiene favoritos y la tercera, El candidato. Ambas en tono de comedia fueron estrenadas en el cine comercial.