Hace una década, la popular serie de zombies llegó a la televisión y causo furor entre los fanáticos por tratar un mundo apocalíptico plagado de muertos vivientes de manera diferente.

En el show, los zombies pasaron a un segundo plano y el drama de los protagonistas se convirtió en el eje central de la historia. Tras más de cinco temporadas, The Walking Dead tuvo ciertos altibajos, pero la llegada de Negan en la sexta temporada lo cambió todo.

The Walking Dead temporada 10. Créditos: AMC

Desde entonces, poco a poco los fans dejaron de ver la serie a la cual acusaron de perder creatividad y frescura. Un fenómeno que para la jefa de AMC, Sara Barnett, tiene como razón la aparición de dicho antagonista.

“Es verdad que la temporada con Negan resultó demasiado desesperanzada para el público. Creo que había una intención creativa detrás que era inteligente y meditada, pero [...] quizá no querían ver eso”, declaró para LA Times.

La décima temporada de The Walking Dead llegará en octubre próximo. Foto: Difusión

En cuanto a las críticas por parte de los espectadores, Barnett respondió que con 10 temporadas de televisión, las series pasan por altibajos. “Hemos investigado mucho sobre la respuesta del público y tenemos nuestros propios pensamientos al respecto”, agregó.

Asimismo, retó a cualquiera a ver las últimas temporadas y no decir que "tiene una historia con mucha complejidad, profundidad y emoción que es real y merecida, junto con los aspectos de horror".

Según apuntan los rumores, la ficción podría llegar a su final en su temporada 12, pero la jefa de AMC asegura que “hay infinidad de historias para ser contadas” y que se vienen muchas novedades que pretenden elevar el listón.

“Lo que no queremos hacer es una versión más floja de The Walking Dead”, finalizó haciendo referencia al nuevo proyecto “World Beyond”, el cual presentará a la primera generación nacida en el mundo postapocalíptico este 13 de abril del presente año.