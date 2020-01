Netflix continúa renovando su catálogo con nuevas producciones y ahora es el turno de los documentales, al estrenar Pandemia que mostrará al público como manejarse en una situación de emergencia médica global.

La producción explica como prevenir un brote viral, el cual se emitirá en medio del pánico mundial por el descubrimiento del peligroso coronavius chino, que según informes de la OMS, ya cuenta con más 10 mil personas infectadas.

Pandemia también mostrará a los héroes que luchan en los laboratorios contra los distintos virus que acechan el planeta, además de ver sus esfuerzos para detener una propagación a escala global.

Pandemia - Tráiler

Es así que se verá el proceso de los médicos de Estados Unidos y Asia desarrollar vacunas que ayuden a combatir brotes de gripe mortal.

Pandemic: How To Prevent An Outbreak, título en inglés del documental, es realizada por Zero Point Zero Productions, conocida por realizar documentales en Netflix como el de Anthony Bourdain y Broken and Rotten.

Debido a lo amplia que es la serie, cada capítulo cuenta con un director distinto, aunque está producida por Doug Shultz, quien está detrás de Defiant Requiem y Cesar Millan: The Real Story.

Si deseas ver Pandemia, el documental se encuentra en Netflix desde principios de enero.