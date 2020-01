Grey’s Anatomy vuelve con la segunda parte de la temporada 16, la cual cerró en diciembre del año pasado con un episodio que dejó preocupados a todos su seguidores. Es así como entre escombros y una crisis a cuestas, la popular serie está de regreso para darnos respuestas.

Un auto de empotra en el ‘Bar de Joe’ dejando atrapados a varios médicos del Grey Sloan, quienes usualmente, se toman un descanso en el lugar. Los encargados de su rescate serán los famosos bomberos de ‘Estación 19’, quienes serán parte de este crossover.

Otra de las dudas que tienen los fans de la serie es cómo explicarán la salida de Alex Karev después de que Justin Chambers confirmara que ya no aparecería más en el drama médico. Y no solo eso, pues existen personajes que se desarrollan en su entorno, como Jo Wilson, quien no sabemos si continuaran o cómo terminaran.

¿Dónde ver Grey’s Anatomy 16x10?

El regreso de la serie será transmitido a través de ABC como ya es costumbre para los seguidores.

¿Cuándo y a qué hora ver Grey’s Anatomy 16x10?

La serie estará disponible a partir de las 7 p.m. hora peruana, y constará de un episodio continuo de dos horas.