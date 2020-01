El mundo oculto de Sabrina: dónde, cómo y cuándo ver la tercera temporada de la serie

Después de una larga espera, al fin llega la tercera temporada de El mundo oculto de Sabrina o en su título en inglés Chilling Adventures of Sabrina, que llega a Netflix este año. La popular serie relata la vida de la mitad bruja y mortal Sabrina Spellman quien al descubrir sobre sus poderes, deberá elegir a qué bando unirse.

A lo largo de sus dos temporadas, la protagonista se irá sumergiendo cada vez más en los misterios de la hechicería y tendrá que elegir entre el atractivo brujo Nicholas Scratch y el bueno y honesto mortal Harvey Kinkle.

¿Cómo y a qué hora ver el estreno de la temporada 3 de ‘El mundo oculto de Sabrina’?

Por medio de un breve video en la cuenta oficial de Twitter en Netflix, se anunció que la tercera temporada de “El mundo oculto de Sabrina” se estrenará el próximo 24 de enero de 2020.

“Bienvenidos al infierna. El mundo oculto de Sabrina, temporada 3. En Netflix el 24 de enero de 2020”, deja el mensaje junto al video. La nueva entrega se estrenará a las 3:00 AM Perú.

Tráiler de ‘El mundo oculto de Sabrina’

¿Qué pasó en la temporada 2 de ‘El mundo oculto de Sabrina’?

Al final de la primera temporada, Sabrina tuvo que sacrificar su libertad para poder salvar al pueblo de Greendale, jurando lealtad al señor oscuro y a la Iglesia de la Noche, lo que significa que los problemas están lejos de terminarse para ella y el resto de sus seres cercanos.

Ahora Sabrina ya no es la misma persona que era al inicio de la historia, ya conoce los riesgos de su doble vida y debe renunciar a su vida común después de haber firmado el Libro de la Bestia para convertirse en una bruja de tiempo completo, lo que significa no más escuela Baxter, no más amigos mortales y más importante, no más Harvey Kinkle. Además de enfrentarse a estos nuevos problemas, Sabrina tiene que descubrir las intenciones de Mary Wardell y los motivos por los cuales el Señor Oscuro está tan obsesionado con ella.