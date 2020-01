Cada vez falta menos para el estreno de No time to die, la entrega número 25 de la imperecedera franquicia que marcará la despedida del Daniel Craig. Como cualquier otro fan, el director de Once Upon a Time in America está esperando su llegada a los cines y aprovechó la ocasión para hablar del icónico personaje.

De esta manera, Quentin Tarantino armó un top de actores que han interpretado al agente 007. Para sorpresa de muchos, no consideró a Craig en su lista y optó por rostros más clásicos.

Los rostros más conocidos de 007

“Sean Connery, Pierce Brosnan, luego un poco debajo de él, Roger Moore. Y luego todos los demás, no importa el orden”, declaró el cineasta en una entrevista para EMPIRE.

Sin embargo, resaltó que realmente disfrutó al Bond de Brosnan y que si bien los argumentos de las películas no eran buenos, enfatizó que el actor es un Bond legitimo y nunca se le hizo justicia.

El favorito del actor

En cuanto a Roger Moore, Tarantino afirmó que siempre fue un gran fanático de él, pero prefiere a Moore cuando no está interpretando al 007 sino en otros roles.

Como se recuerda, el director ya había revelado sus intenciones de dirigir una película de James Bond en el 2004. Uno de sus proyectos frustrados se trataría de una versión de “Casino Royale” en blanco y negro, y ambientada en la década de los 50 o 60. Sin embargo, los estudios consideraron inviable.

¿De qué tratará No time to die?

En esta oportunidad, James Bond ha dejado la vida de agente y aparece disfrutando de una vida tranquila en Jamaica. Sin embargo, su viejo amigo de la CIA, Felix Leiter, lo devuelve a la acción con la misión de rescatar a un científico.

Su importancia será más grande de lo que el Agente 007 imaginaba. Además, no tiene previsto el nivel de amenaza que representa su último rival, armado con una nueva y peligrosa tecnología.

Pese a los contratiempos que sufrió el rodaje de la película, ‘No Time to Die’ llegará a cines el próximo 3 de abril de 2020. Una cita infaltable para los fans del agente 007.