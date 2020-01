La primera temporada de The Mandalorian fue un éxito rotundo y esto se debió principalmente, a la aparición de Baby Yoda, el compañero de Pedro Pascal que a lo largo de todos los episodios que conformaron esta parte de la serie de Disney Plus.

Sin embargo, el bebé de la raza del maestro Yoda no siempre fue una primera opción. En este caso el personaje fue sólo el plan B de la producción quien originalmente tenía pensado que apareciera un bebé de una raza bien conocida por los fans de Star Wars, los wookies. Era algo como Baby Chewbacca o Baby Chewie lo que hubiéramos visto de haberse aprobado la idea.

La encargada de difundir esta información fue Gail Simone, guionista de cómics como Wonder Woman o Birds of Prey, quien señaló a través de twitter que en los borradores originales el personaje de Pedro Pascal no adoptaba a Baby Yoda, si no a un bebé wookie.

“Una fuente de Lucasfilm me dijo que en los primeros borradores de The Mandalorian, Baby Yoda iba a ser en realidad un wookie y llegó a la etapa de arte conceptual. Pero todos los que lo vieron creyeron que se trataba de un Ewok, por lo que tuvieron que cambiar de especie”, escribió Simone.

Si hubo arte conceptual, entonces, existe la posibilidad de que más adelante podamos ver cómo lucía este Baby Chewie. Ahora, ante el éxito que tuvo la aparición de Baby Yoda, no nos podemos imaginar a otro en su lugar, a pesar de que Chewbacca es uno de los personajes más famosos y más queridos en Star Wars.