‘Sex Education’: diez lecciones imperdibles sobre sexo y sexualidad en la segunda temporada

Tras una exitosa primera entrega, ‘Sex Education’ (‘Educación Sexual’ en español) regresó el 17 de enero a Netflix para conquistar a su público con 8 nuevos episodios donde hablar sobre sexo y sexualidad sigue siendo tratado con total naturalidad.

El placer sexual, los conflictos de identidad, acoso sexual, feminismo y protección para relaciones homosexuales son algunos de los temas que la serie británica plantea en esta segunda temporada. A continuación, te contamos 10 lecciones que nos ha dejado ‘Sex Education’.

1. Cómo las ITS se contagian

Todo empieza con una histeria colectiva en la escuela de Otis, en el que todo el alumnado cree que se ha contagiado de clamidia, motivo por el cual se sienten obligados a usar a un tapa bocas.

Por eso, el protagonista lanza al aire en medio del pasillo: “No se puede contraer clamidia desde el aire”. “Tienes que tener contacto sexual con el transportista”, añade. Con ello, nos enseña que no hay por qué avergonzarse de tener una infección de transmisión sexual, por lo que sí es recomendable que quien tenga la ITS deba avisarle a su pareja antes de tener una relación sexual, y no ocultarlo.

2. La masturbación no es mala

La temporada 2 de ‘Sex Education’ empieza con Otis y su desenfrenado gusto por la masturbación. Es más, se da también cuenta que, sin importar el lugar donde esté, su miembro viril se erecta en cualquier momento.

Esto ocurre porque Otis se encuentra en plena adolescencia donde sus hormonas empiezan a hacer lo suyo. “Las hormonas adolescentes afectan el estado de ánimo, las emociones y los impulsos de los adolescentes, así como su cuerpo”, explica Newport Academy. "Los cambios de humor que experimentan los adolescentes son causados ​​por fluctuaciones en el estrógeno, la progesterona y la testosterona, las hormonas sexuales”, agrega.

3. Los beneficios de la masturbación femenina

Ola y Lily descubren que la masturbación es uno de los mayores placeres. Con juguetes sexuales y sus manos, ambas exploran su cuerpo hasta alcanzar al orgasmo. La propia Sandra Campó, autora del libro ‘Hoy tengo ganas de mí: 7 historias de masturbación femenina’, resalta que la masturbación femenina promueve el autoconocimiento corporal, la autonomía sexual y la autoestima de las mujeres.

4. Algunas personas no tienen atracción sexual hacia nadie

A estas personas se les llama asexuales, así lo dio a conocer la Dra. Jean F. Milburn, mamá de Otis. Florence es una adolescente que nunca ha tenido relaciones sexuales, pero que tampoco se siente atraída a tenerlo.

La terapeuta sexual le atiende en su oficina y le explica que "el sexo simplemente no lo es para algunas personas”, por lo que no debe sentirse obligada a hacerlo por la presión social.

5. Falta de educación sexual para la comunidad LGTBI

Rahim es uno de los nuevos personajes que logró robarse el corazón de los fans de ‘Sex Education’. En esta segunda temporada, el adolescente gay es quien, sin temor alguno, se atreve a preguntarle a su profesor sobre el lubricante más adecuado para el sexo anal.

Además, Anwar también se muestra preocupado porque no sabe cómo darse una ducha anal. Otis y Eric intentan ayudarlo, pero antes le preguntan a Rahim porque sabe del tema. De esta manera, en diversas partes se muestra las carencias que existe sobre la educación sexual a las personas LGTBI.

Rahim se convierte en el novio de Eric en la segunda temporada de 'Sex Education'.

6. ¿Por qué tener la primera relación sexual es tan importante?

“El sexo es algo íntimo y perder la virginidad puede ser aterrador porque es la primera vez que haces sexo”, señala la especialista en sexualidad. Es en ese sentido, que tanto para Otis y Ola es importante su ‘primera vez’, razón por el cual se preparan para hacer mágico ese momento.

7. La comunicación es importante para expresar lo que uno quiere en la cama

En el episodio 2, las cosas entre Otis y Ola se ponen más candentes porque tienen la intención de tener intimidad. Por ello, el actor busca en internet cómo masturbarla, y allí encuentra el ‘método del reloj’; sin embargo, el encuentro resulta fatal, a pesar que Ola le hace creer lo contrario.

Lily, amiga del persona, le revela que, de hecho, su novia tenía dolor la mayor parte del tiempo, y su método duro de golpear no hizo mucho por ella. Al final del episodio, Otis se disculpa y dice que es “muy malo para jugar con los dedos”. Ella aprecia su honestidad y le dice: “O podría mostrarte lo que me gusta”.

8. Uso del anticonceptivo oral de emergencia (AOE)

Luego que Ruby y Otis tuvieran sexo borrachos y sin protección, la muchacha decide tomar el anticonceptivo oral de emergencia, más conocida como ‘pastilla del día siguiente’. Vale precisar, que ella cumple con tomarla unas horas después de la intimidad, por lo que está dentro del máximo de 72 horas para ingerirla.

Este episodio además enseña que no hay motivo por el cual sentirse avergonzado para comprar este tipo de medicamento o algún método anticonceptivo.

9. Todos tenemos diferentes gustos

Ola intenta masturbar a Lily, pero las cosas se interrumpen cuando esta grita de dolor y Ola le pregunta si ha hecho algo mal, a lo que Lily explica que es su vaginismo.

“Mi vagina es como una trampa para moscas venus”, dice recordando que es un problema que la aqueja cuando se toca, dándole a Ola la idea creativa de masturbarse uno al lado del otro.

Esta es quizás una de las lecciones más importantes de toda la temporada: que todos disfrutan de cosas diferentes. No hay reglas sobre lo que puedes y no puedes disfrutar con tu pareja. Por ello, es importante conversarlo y llegar a un acuerdo.

10. La bisexualidad existe

Lo interesante de ‘Sex Education’ es que plantea la sexualidad no solo desde una perspectiva heterosexual, sino también LGTBI. Aquí nos muestra cómo ciertos personajes como Ola y Adam descubren en la adolescencia que se sienten atraídos no solo por personas del sexo opuesto, sino también de su mismo sexo. En ese sentido, la bisexualidad es tan aceptable y respetable como otras orientaciones sexuales e identidades de género.