Con el anuncio de los nominados a los Premios Oscar 2020, una vez más espectadores han señalado los notables desaires que ha tenido la Academia en esta edición.

En redes sociales la gente ha hablado sobre el papel de Jennifer Lopez en Hustlers, Awkwafina en The Farewell y Eddie Murphy para Dolemite Is My Name de Netflix, pero quizás una de las ausencias más notorias ha sido la de Adam Sandler en Uncut Gems, reconocimiento que muchos fans esperaban que iba a recibir.

Un votante anónimo le dijo al New York Post que Sandler dio una actuación notable en la película, pero no era lo suficiente para hacer olvidar a los miembros sus trabajos anteriores. El integrante de la Academia admitió que la carrera de un actor tiene un efecto sobre cómo votan.

“Es un gran actor, pero ha hecho ‘comedias cursis’ que son difíciles de olvidar. Desafortunadamente, los actores se convierten en marcas y la de Sandler no grita ‘Oscar’, pero las de Leo DiCaprio o Jonathan Pryce sí”, explicó.

Diamantes en bruto, tráiler oficial

Pero esto no fue lo único, la fuente mencionó que otro aspecto que afectó a su nominación fue un chiste que hizo sobre la Academia en el 2019. En el programa de Howard Stern, el actor indicó que si no ganaba un Oscar haría una película muy mala a propósito. “Había arrogancia en él. Fue una falta de respeto para todos”.

¿Quiénes estaban dentro de lo votantes? El galardonado actor Daniel Day-Lewis, el popular cineasta Guillermo del Toro y muchos otros artistas de la industria fueron parte de la elección, y en su momento elogiaron el trabajo de Sandler en Uncut Gems, pero al parecer no todo el grupo pensó de la misma manera.