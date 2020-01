The Witcher: Nightmare of the Wolf llegará antes de la segunda temporada

El mundo fantástico de The Witcher, protagonizado por Henry Cavill, volverá antes de lo previsto en 2021. La plataforma de streaming anunció que el personaje tendrá una película animada, la primera en toda la franquicia.

Según Redanian Intelligence, el primer largometraje animado de The Witcher llevará como titulo “Nightmare of the Wolf” y será escrita por Beau DeMayo, guionista del tercer episodio de la primera temporada de la serie.

Al parecer, Netflix no quiere que los fans pierdan el interés por su show hasta que lleguen los nuevos episodios de la segunda temporada.

Al respecto, el productor Tomas Baginski hizo todo lo posible para no revelar datos del proyecto. “No quiero contarles demasiado aquí, pero tal vez veamos The Witcher en este estilo [animado]. Sin embargo estas son cosas de las que preferiría no hablar demasiado por ahora”, fueron sus palabras.

Los fans notaron que “Nightmare of the Wolf” no hace una referencia directa a los libros originales creados por Andrzej Sapkowski. Por tanto, creen que se inspirará en alguna de los relatos cortos.

Sobre la segunda temporada, la creadora de la serie, Lauren S. Hissrich, afirmó que “la primera temporada abarca unos treinta años para Geralt, por lo que los brujos y monstruos no se extinguirán en todo ese tiempo”.

Sin embargo, mantuvo la idea que ellos serán necesarios en la continuación de la historia. “Pero es algo en lo que profundizamos mucho más (en ambos casos) en la segunda temporada”, reveló.

¿De qué trata The Witcher?

The Witcher se basa en la saga de fantasía homónima, que relata una historia épica sobre el destino y la familia. Geralt de Rivia, un cazador de monstruos solitario, lucha por encontrar su lugar en un mundo donde las personas a menudo son más malvadas que las bestias.

Y el protagonista se verá envuelto a unir su destino junto a una poderosa hechicera y una joven princesa con un secreto peligroso y los tres deben aprender a navegar juntos por el continente cada vez más volátil.