El equipo de médicos del Grey’s Anatomy han sobrevivido a un accidende de avión, el choque de un ferry, un tiroteo y hasta una bomba en el interior de un paciente. Shonda Rhimes ya nos ha demostrado que tiene imaginación de sobra para que nadie en Anatomía de Grey esté a salvo y así lo demostró en la primera parte de la temporada 16.

En aquel episodio pudimos ver como un auto se empotraba contra el ‘Bar de Joe’, el cual estaba lleno de doctores del Grey Sloan que estaban de descanso. Ahora, llega el momento de ponerse en acción y rescatarlos.

Es así que EW, acaba de publicar varias imágenes del capítulo de regreso ‘Help Me Through the Night’. Pero la crisis es más grande aun, pues los protagonistas no solo tendrán que superar el accidente del pub de Joe, pues el resto de personajes también están pasando por momentos muy delicados.

Adicional a ello, los seguidores también están esperando la explicación de la salida de Justin Chambers, quien interpreta a Alex Karev, y ver qué ocurrirá con el personaje en la pequeña pantalla y cómo se solucionará la relación con Jo.