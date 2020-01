La segunda parte de la última temporada de la serie regresa con ‘Help Me Through the Night’ (16x10) este jueves 23 de enero por la cadena estadounidense ABC. Pero, para lamento de todos sus seguidores, ya nunca más volveremos a ver a Justin Chambers.

Grey’s Anatomy está a un día de retornar tras dos meses de descanso. Aquí se que retomará la tensa situación que dejó el accidente en el 'Bar de Joe’ el pasado mes de noviembre. Como recordarán, en el último capítulo antes del receso, un coche chocó con el lugar de descanso favorito de los médicos del Grey Sloan cuando este estaba lleno de doctores del hospital.

Además de ello, este episodio será el primero en el que Alex Karev ya no será más parte del equipo, desde que su salida se hiciera oficial a principios del mes de enero. Junto a la inesperada noticia, Chambers confirmaba además que ya habíamos visto su última aparición como el veterano personaje, que lleva formando parte del equipo desde el primer día.

De momento no se sabe nada con seguridad, pero el periodista de TVLine Michel Ausiello reveló que no habrá que esperar mucho para obtener algunas respuestas. El asunto será abordado ya en el primer episodio tras el parón, “pero no de una manera que cierre el asunto”. Así, aunque obtendremos cierta información que explique la ausencia definitiva del personaje.