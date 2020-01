Falcon and The Winter Soldier: ¿quién es el misterioso U.S. Agent?

The Falcon and the Winter Soldier es una de las series más esperada por los suscriptores de Disney Plus. La producción contará los sucesos que ocurrieron después de Avengers: Endgame y como Sam Wilson adopta el manto y escudo del Capitán América.

Sin embargo, hace unas horas se filtraron las primeras fotografías de U.S.Agent, quien en los cómics fue el reemplazo de Steve Rogers.

Por tal motivo, en esta nota sabrás más sobre el enigmático personaje que sería uno de los antagonistas con los que lucharán Falcon y Winter Soldier.

U.S. Agent será uno de los antagonistas de The Falcon and the Winter Soldier.

Primera aparición

U.S Agent apareció por primera vez en el cómic Capitán América #323, en noviembre de 1986, con el nombre de Super Patriota. Meses después tuvo un cambio de apariencia al ser el nuevo Capi.

Cómic en el que apareció por primera vez U.S. Agent.

Creadores del personaje

Mark Greenwald y Paul Neary crearon al personaje para ir en contra de los ideales del Capitán América y llevar su patriotismo a niveles extremos y retorcidos.

¿Quién es el U.S. Agent?

John Walker es el verdadero nombre del anthéroe, quien obtuvo sus habilidades gracias los extraños tratamientos que recibió por parte de Power Broker, un misterioso personaje que le daba poderes a distintas personas.

U.S Agent es la contraparte del Capitán América.

Poderes y Habilidades

U.S. Agent tiene reflejos, fuerza, resistencia y agilidad superhumana. Su velocidad y equilibrio son llevados al límite.

Además, es un experto en combate cuerpo a cuerpo y especialista en el uso del escudo, como el Capitán América. Su maestro fue Taskmaster.