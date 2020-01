El multiverso de DC Comics ha sorprendido a los fans con una gran cantidad de cameos y referencias durante el crossover Crisis on Infinite Earths. En el evento, el caballero de la noche tuvo más de una aparición para alegría de sus seguidores. Pero eso no sería todo.

La serie Batwoman habría introducido al Batman de Christian Bale del universo de Christopher Nolan, tras una referencia directa a Batman Begins.

En el episodio “How Queer Everything Is Today!”, Kate salvó un tren fuera de control amenazando la vida de los ciudadanos de Gotham.

Una introducción nada forzada

Luego de poner a todos a salvo, el hijo de Lucius Fox, Luke, comentó que era imposible hackear los trenes como Batman lo hizo antes.

Como se recuerda, el sistema informático fue eliminado luego del incidente de Scarecrow en Batman Begins, donde introdujo su toxina a las coladeras de la ciudad.

Entonces, James Gordon destruyó las vías del tren que transportaba el emisor de microondas para evaporizar toda el agua de la ciudad y cubrirla con veneno.

El clímax del caballero de la noche

Antes de la hazaña, se mostró cómo los carros eran controlados de manera automática, los que permitía su hackeo.

De esta manera, queda descubierto que la serie de Batwoman y el Batman de Christopher Nolan son parte de Earth-38 y comparten la misma linea de tiempo.

Lo cierto es que las posibilidades que ofrecen las tierras alternas en el Arrowverse son ilimitadas y permitirían incluso el cameo de Christian Bale como Batman en la pantalla chica.