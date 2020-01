Disney Plus, el nuevo servicio de streaming que llegará a nuestro país en los próximos meses, se encuentra en la producción de las series involucradas en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM).

Una de las más esperadas es sin duda The Falcon and the Winter Soldier, protagonizada por Anthony Mackie y Sebastian Stan respectivamente.

En la serie se podrá saber que ocurrió después que Steve Rogers le dejara el escucho a Falcon, quién será el nuevo Capitán América, a quien se le uniría el Soldado de Invierno.

Sin embargo, según rumores leídos en distintos foros especializados, se cree que en la serie el gobierno de Estados Unidos no querrá que Sam Wilson porte el traje de barras y estrellas, por lo tanto tendrá su propio Capitán América al que renombrarán U.S.Agent.

A poco tiempo de estrenarse la serie, se filtraron las fotos que muestran al actor Wyatt Russell, con el traje del U.S. Agent, aunque este difiere al visto en los cómics.

En las viñetas el traje es de color negro con barras rojas y blancas, mientras que el escudo tiene el mismo color y no presenta ninguna estrella.

Además, en las fotografías se puede ver que el escudo que tiene U.S.Agent sería el mismo que le dio Steve Rogers a Sam Wilson.

The Falcon and the Winter Soldier tiene previsto su estreno en Disney Plus a finales de 2020 y se espera que sea una de las producciones más vistas por la plataforma.