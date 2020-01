Netflix continúa renovando sus producciones originales y ahora le tocó el turno a la serie de Luis Miguel, la cual confirmó su segunda temporada para felicidad de sus miles de fanáticos.

Como pudo verse en la primera temporada, las personas más cercanas al Sol de México estuvieron presenta, amigos, familiares y sobre todo sus ex parejas.

En los primeros episodios se abordó el romance que tuvo el cantante con la fotógrafa Mariana Yasbek. Luego se pudo ver a un personaje llamado Sophie, inspirado en Stephanie Salas, la madre de la hija mayor del intérprete mexicano cuya paternidad asumió cuando la joven era mayor de edad.

Luis Miguel, la serie - tráiler de la segunda temporada

¿Quiénes estarán en Luis Miguel, la serie segunda temporada?

Después que Netflix anunciara el inicio del rodaje de los nuevos episodios con un adelanto que mostraba la etapa adulta del Sol de México, sus seguidores esperan que parte de la segunda temporada se centre en el romance que tuvo con la actriz Aracely Arámbula, con quien tuvo dos hijos.

¿Aracely Arámbula estará en la serie?

Sin embargo, Arámbula dejó en claro que no aparecerá en la serie: “Esta segunda temporada yo no salgo, me quedo tranquila porque no sale nada mío. En esta segunda temporada yo no salgo, y así me quedo tranquila porque no sale nada mío y les deseo mucho éxito”, recalcó la actriz en su paso por el Festival de Cine Cap Dorada.

Esto se deba quizá a que ambos no tienen una buena relación después de su separación. En 2011 Aracely acusó a Luis Miguel de no querer pasar tiempo con sus hijos. En 2013 anunció una demanda contra el cantante, en donde le exigía manutención.