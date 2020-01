Es probable que nunca veamos la adaptación de Marvel Zombies en el Universo Cinematográfico de Marvel (UCM), debido a las políticas de contenido familiar con las que cuenta Disney. Pero esto no es impedimento para que el equipo de ProductionCrate cree un trailer de la “película”.

Publicado en su canal de YouTube, el video comienza con una mirada detrás de escena de cómo el equipo produjo el adelanto.

Es así que puede ver como se realizó una combinación de escenas de distintas películas de Marvel, a las que agregaron efectos visuales.

El resultado muestra el horror y la sangre que se pudo ver en las viñetas del cómic publicado en 2005. También contrataron a un artista de efectos prácticos para ayudar a que el aspecto visual sea más realista.

Marvel Zombies - tráiler

Las tomas que se usaron fueron de las películas de X-Men, Fantastic Four, el Spider-Man de Sam Raimi y de las películas Avengers: Age of Ultron y Capitán América: Civil War.

¿Qué es MarveL Zombies?

Marvel Zombies fue una miniserie publicada en 2005 hasta abril de 2006. Se lleva a cabo en un universo alternativo donde los héroes más poderosos de la Tierra están infectados con un virus que los convierte en zombis come carne. Se han lanzado múltiples secuelas y series vinculadas desde el debut de la serie inicial.

El UCM no ha sido ajeno a esta historia, el ejemplo claro es un Iron Man no muerto basado en la portada de Marvel Zombies 2 # 1, el cual apareció como una de las ilusiones de Mysterio en Spider-Man: Far From Home. La próxima serie de Disney Plus What If ...? También contará con un episodio centrado en Marvel Zombies.