Los cómics han estado esperando un tiempo para ver una adaptación en la pantalla grande de la serie Birds of Prey de DC Comics, y es así como ahora el equipo se dirige a la pantalla grande, aunque en una dirección un poco diferente a lo plasmado en las gráficas.

La cinta traerá a algunos de los héroes de los cómics a la pantalla grande, sin embargo, Harley Quinn protagonizará la película. Entonces, en este caso, veremos los cómics para obtener algunos elementos esenciales antes del próximo estreno que llegará en febrero de este año.

Birds of Prey: Black Canary

Si bien no veremos gran parte de Birds of Prey original en la próxima película teniendo en cuenta que uno de los miembros fundadores lamentablemente está ausente de la película, la primera aparición del equipo que se convertiría en el BoP ocurrió en Birds of Prey: Black Canary / Oráculo.

Harley Quinn

Como mencionamos anteriormente, Robbie volverá a interpretar su papel de Harley Quinn de Suicide Squad, aunque el personaje nunca ha sido miembro de Birds of Prey en los cómics. En cualquier caso, la película explorará la transición de Harley a un antihéroe en solitario, algo que también exploró su primera serie de cómics en curso.

Gotham Central

Otro personaje no comúnmente asociado con las aves de rapiña es Renee Montoya, aunque se unirá al equipo cinematográfico interpretado por Rosie Pérez. Montoya ha sido policía y superhéroe durante su tiempo en los cómics, y comparte un origen similar a Harley Quinn, ya que ambos aparecieron por primera vez en Batman: The Animated Series antes de pasar a los cómics.

Batman Huntress: Cry for blood

La primera nueva miembro permanente de Birds of Prey en los cómics fue Helena Bertinelli / Huntress, una nueva integrante de los héroes disfrazados de Gotham City que tenía una ventaja con la que Batman nunca se había calentado y que la separaba del resto de los aliados de Batman.

Birds of Prey: of like minds

Si bien recomendamos los primeros cincuenta números del primer volumen de Birds of Prey, esos temas se centraron principalmente en Black Canary y Oracle con apariciones de otros personajes de Gotham como Catwoman y Nightwing. Entonces, sin Oracle anunciado para la película, vamos a avanzar un poco hasta la historia de "Of Like Minds", que primero llevó a Huntress al equipo.

Batman: War games

Los fanáticos también han estado esperando ver a uno de los villanos más amenazantes de Batman aparecer en la pantalla grande, y Birds of Prey finalmente verá el debut de Roman Sionis / Black Mask, interpretado por Ewan McGregor. Si bien el villano se enfrenta con Batman o Catwoman a diferencia del BoP, todavía estamos muy entusiasmados con su incorporación a la película.

Batman: Mark of Cain

Ella Jay Basco interpretará a la joven Cassandra Cain en Birds of Prey (y The Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn), y aunque el personaje nunca trabajó mucho oficialmente junto a Birds of Prey, trabajó estrechamente con Barbara Gordon / Oracle como la nueva Batgirl.

Birds of Prey: Sensei & Student

Gail Simone y Ed Benes continuaron explorando a los miembros del equipo individualmente mientras trabajaban juntos en misiones, con la historia de "Sensei y Estudiante" sumergiéndose en el pasado de Black Canary y su relación con Lady Shiva, una de las mejores artistas marciales en DC universo junto a Canario Negro.

Black Canary Vol. 4

Jurnee Smollet-Bell interpretará a Dinah Lance en la película Birds of Prey y hemos visto las artes marciales y su poderoso canario en exhibición, pero las primeras apariciones del personaje en los trailers muestran su canto en el Black Mask Club, y su La estética general parece tomar prestada en gran medida del cuarto volumen de Black Canary.

Birds of Prey: Blood and Circuits

Si bien la alineación original tardó mucho tiempo en superar a los dos o tres miembros originales, después de la incorporación de Lady Blackhawk y algunos otros, la serie realmente vio un gran cambio de dirección con la historia de “Blood and Circuits” como Barbara Gordon reunió un nuevo equipo de héroes.