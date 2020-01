Star Wars: The rise of the Skywalker: Ed Sheeran sorprende con cameo en la película [VIDEO]

Era conocido que en Star Wars: The rise of Skywalker, cinta de Lucasfilm y Disney que superó los mil millones de dólares en taquilla, presentó varios cameos como Jodie Comer, madre de Rey, hasta el compositor John Williams, siendo el bartender de Kijimi, Oma Tres.

Sin embargo, algo que ha sorprendido, porque hasta antes del estreno se creía que eran rumores, es que el cantante Ed Sheeran, estuvo presente en la película interpretando a un Stormtrooper según asumieron muchos fanáticos.

Esto se debe a que en el video “Special Look”, el cual fue lanzado en noviembre previo al Episodio IX, el artista fue visto usando una armadura de Stormtrooper.

Sin embargo, Oh My Disney tiene una información diferente acerca del verdadero papel que interpretó Ed Sheeran en Star Wars, luego de listar varios Easter Eggs y cameos en “Rise of Skywalker”.

La imagen mostrada indicaría que ese en realidad era el popular cantante británico. Se trataría de nada menos que de un alien de la Resistencia sin nombre, siendo el único texto que acompaña esta entrada en el sitio menciona: “Estamos enamorados con la forma de ti, Ed Sheeran alien”.