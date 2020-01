El regreso de Lord Sidious a la franquicia fue una sorpresa que desconcertó a todos los fans. No había quien creyera que el villano seguiría con vida tras los sucesos en “Return of the Jedi”.

Lo cierto es que la decisión de traerlo a la vida no fue tomada a último momento, pues querían asegurar un éxito en ventas sin precedentes. Sin embargo, su presencia significó el descarte de Tor Valum.

El Ascenso de Skywalker nos trae de regreso al Emperador Palpatine tras más de 20 años. Foto: Lucasfilm

Así lo reveló el guión original de Colin Trevorrow filtrado hace poco en las redes sociales. Los drásticos cambios han provocado el rechazo absoluto de los fans al resultado final visto en cines.

Una de las revelaciones más impactantes se trataría de un arte conceptual del villano original que el director tuvo: Tor Valum ¿Quién es?

Una criatura terrorífica

Se trata de un Maestro Sith, que entrenó al Emperador Palpatine. La criatura se describe como “no humano y Lovecraftiano”.

En la versión de Colin Trevorrow de The Rise of Skywalker, Kylo Ren iba a estar en Mustafar, buscando un holocrón que Palpatine dejó para que Darth Vader lo encontrara.

Un encuentro a la imaginación

El objeto contenía un mensaje a Vader para terminar su entrenamiento con Tor Valum en un esfuerzo por vencer a Luke Skywalker de una vez por todas.

Claramente, esto debería haber tenido lugar antes de que Darth Vader matara a Palpatine para salvar a Luke Skywalker en Return of the Jedi.