SAG Awards 2020 [EN VIVO]: Conoce quiénes son los ganadores de la ceremonia ONLINE

Hoy se lleva a cabo los Screen Actors Guild Awards 2020. La edición Nr.26 de la ceremonia premiará a lo mejor de la industria del cine y televisión estadounidense.

Las apuestas están hechas y varios de las películas que se llevaron la gloria en premiaciones pasadas amenazan con alzarse con el premio nuevamente. A continuación te detallaremos los ganadores de las categorías de los Screen Actors Guild Awards 2020.

Los ganadores se darán a conocer, a tiempo real, a medida que sean nombrados.

CATEGORÍAS PARA CINE

Mejor elenco

-Bombshell

-El irlandés

-Jojo Rabbit

-Érase una vez en Hollywood

-Parásito

Mejor actriz principal

-Cynthia Erivo - Harriet

-Scarlett Johansson - Historia de matrimonio

-Lupita Nyong’o - Nosotros

-Charlize Theron - Bombshell

-Renée Zellweger - Judy

Mejor actor principal

-Christian Bale - Ford v Ferrari

-Leonardo DiCaprio - Érase una vez en Hollywood

-Adam Driver - Historia de matrimonio

-Taron Egerton - Rocketman

-Joaquin Phoenix - Joker

Mejor actriz secundaria

-Laura Dern - Historia de matrimonio

-Scarlett Johansson - Jojo Rabbit

-Nicole Kidman - Bombshell

-Jennifer Lopez - Hustlers

-Margot Robbe - Bombshell

Mejor actor secundario

-Jamie Foxx - Just Mercy

-Tom Hanks - Un hermoso día en el vecindario

-Al Pacino - El irlandés

-Joe Pesci - El irlandés

-Brad Pitt - Érase una vez en Hollywood

Mejor grupo de dobles de riesgo

-Avengers: Endgame

-Ford v Ferrari

-El irlandés

-Bromista

-Érase una vez en Hollywood

CATEGORÍAS PARA TELEVISIÓN

Mejor actriz femenina en una serie dramática

-Jennifer Aniston - El show de la mañana

-Helena Bonham Carter - La corona

-Olivia Colman - La corona

-Jodie comer - matando víspera

-Elisabeth Moss - El cuento de la criada

Mejor actor en una serie dramática

-Sterling K. Brown - Esto somos nosotros

-Steve Carrell - El show de la mañana

-Billy Crudup - The Morning Show

-Peter Dinklage - Juego de tronos

-David Harbour - Cosas más extrañas

Mejor actriz en una serie de comedia

-Christina Applegate - Dead to Me

-Alex Borstein - La maravillosa Sra. Maisel

-Rachel Brosnahan - La maravillosa Sra. Maisel

-Catherine O’Hara - Cala de Schitt

-Phoebe Waller-Bridge - Saco de pulgas

Mejor actor en una serie de comedia

-Alan Arkin - El método Kominsky

-Michael Douglas - El Método Kominsky

-Bill Hader - Barry

-Andrew Scott - Fleabag

-Tony Shalhoub - La maravillosa Sra. Maisel

Mejor actriz en una miniserie o película de televisión

-Patricia Arquette - El acto

-Toni Collette - Increíble

-Joey King - El acto

-Emily Watson - Chernobyl

-Michelle Williams - Fosse / Verdon

Mejor actor en una miniserie o película de televisión

-Mahershala Ali - Detective verdadero

-Russell Crowe - La voz más fuerte

-Jared Harris - Chernobyl

-Jharrel Jerome - Cuando nos ven

-Sam Rockwell - Fosse / Verdon

Mejor elenco una serie dramática

-Big Little Lies

-La corona

-Game of Thrones

-El cuento de la criada

-Cosas extrañas

Mejor elenco en una serie de comedia

-Barry

-Bolsa de pulgas

-El método de Kominsky

-La maravillosa señora Maisel

-Schitt’s Creek

Mejor grupo de dobles de riesgo en una serie de televisión

-Game of Thrones

-Brillar

-Cosas extrañas

-Los muertos vivientes

-Vigilantes