Oscar 2020: razones por las que Joaquin Phoenix como Joker es el favorito

Si bien la temporada de premios está por finalizar, pero la ceremonia de los Oscar aún no ha reconocido lo mejor del cine durante el 2019. Uno de los nombres más sonados para alzarse con más de una estatuilla dorada es Joker, tanto como mejor película como por la estremecedora interpretación de Joaquin Phoenix.

El actor ha arrasado en los Globos de Oro y Critics’ Choice Awards, entre otras importantes ceremonias. Tras su reconocimiento como mejor actor del año por el mismo sindicato de actores, su destino como el vencedor en la 92 entrega de los reconocimientos de La Academia es prácticamente una realidad.

Joker en los Oscar 2020 como mejor película

Por si la aprobación de las ceremonias más prestigiosas del cine no fuera motivo suficiente, su paso por los festivales logró que el filme sume más puntos.

Según el fundador de GoldDerby, Tom O’Neil, los festivales de alto perfil son “cruciales para que sean consideradas para los Oscar. Si quieres cortejar a los votantes, debes ir a Venecia y Toronto”.

Joaquin Phoenix sorprendió al público y la crítica al intepretar al Joker.

En segundo lugar, el actor aún no ha sido reconocido como mejor actor por la Academia, pese a contar con una filmografía llena de personajes complicados de dar vida. Por ejemplo, “The Master”, “Walk the line”, “Gladiator” o “You were never really here”.

Las tres primeras películas le valieron tres nominaciones, dos por actor principal y una por actor secundario, respectivamente. Entonces su papel no fue suficiente por la fuerte competencia, pero eso podría finalmente cambiar.

Joker de Joaquin Phoenix tuvo referencia sobre a cinta de Ledger

De otro lado, Joker es un personaje con mucho misticismo detrás, tanto en los cómics como en el cine. Incluso, rivaliza con algunos de los mayores referente de la industria: Hannibal Lecter, Norman Bates y Darth Vader, entre otros.

Jack Nicholson y Heath Ledger son algunos de los actores que lograron darle honor al villano de los tebeos e inmortalizar una interpretación suya en la gran pantalla.