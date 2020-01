Antes del estreno de Bad Boys for Life, la película no figuraba entre las más populares y las expectativas por parte del público no era muy elevada.

Sin embargo, la tercera parte protagonizada por Will Smith y Martin Lawrece no solo tuvo el mejor estreno para la franquicia en Estados Unidos, sino que también es el mejor debut de una película categoría R para Sony Pictures Studios.

Y Ahora sería el segundo mejor estreno duran el fin de semana y feriado del día de Marthin Luther King, siendo superada solo por la cinta American Sniper de Clint Eastwood.

La película habría obtenido éxito en taquilla, recaudando un total de 68.1 millones de dólares, superando con creces a Dolittle protagonizada por Robert Downey Jr, el cual no alcanzó las ventas esperadas.

Bad Boys for Life obtuvo finalmente buenas críticas a comparación de sus dos primeras entregas que fueron duramente criticadas de forma negativa. Esta última alcanzó un 76% de aceptación en Rotten Tomatoes y en término de audiencia logró tener un 97%.

La cinta trata sobre los policías de la vieja escuela Mike Lowery y Marcus Burnett, quienes vuelven a patrullar juntos para derrotar al líder vicioso de un cartel de drogas de Miami. El recién creado equipo de élite AMMO del departamento de policía de Miami junto con Mike y Marcus se enfrentan al despiadado Armando Armas.