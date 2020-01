El protagonista de The Lighthouse, Robert Pattinson, se prepara para el reto más grande de su carrera: ser Batman y no caer en la sombra de sus predecesores. Sin duda, tendrá que probarse como actor y ante los los miles de fans que aún dudan de su calibre como artista.

Para cumplir dicha hazaña, la película contará con la dirección y el guión de Matt Reeves. Asimismo, el actor Willem Dafoe le dio algunos consejos sobre el cine de superhéroes y le platicó sobre su papel como el Green Goblin perteneciente a la saga de Sam Raimi.

The Batman se estrenará el 25 de junio de 2021. Foto: Difusión

“En realidad, hablé con él sobre el Duende Verde, porque él realmente quería hacerlo. Dijo que estaba audicionando para él, y realmente lo persiguió. Y pensé: es interesante”, explicó el actor quien quedó impresionado por el genuino entusiasmo de Dafoe por el personaje.

“La gente realmente no entendía por qué me gustaba tanto ese personaje. Es simplemente un gran personaje”, fueron las palabras de quien fue el villano más peligroso del Hombre Araña.

Tras esto, el experimentado actor recordó que las adaptaciones de cómics no eran una industria en ese momento, sino una nueva forma de cosas por realizar. “En ese momento, algunas personas que me conocen más, ya sabes, del mundo independiente o las películas de arte, que pusieron los ojos en blanco, como: ‘¿Para qué quieres hacer una película de cómic?’ Pero nunca he sido un esnob de esa manera”, puntualizó.

Tras esto, Robert Pattinson no pudo evitar sentirse identificado. “Es como lo que siento por Batman”, dijo.