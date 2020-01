Cuando se anunció que Robert Pattinson haría The Batman en el nuevo film de DC Universe, las críticas no dejaron de salir a la luz, y a esto, sumado que el actor debía comprometerse a ganar una masa muscular para el personaje y aunque muchos creyeron que no sería posible, parece que habrían pruebas de todo lo contrario.

Si se toma en cuenta la trayectoria de su carrera, Pattinson no ha necesitado tener un mayor un físico muy destacable debido a que sus anteriores películas no lo requerían, tal es el caso de la saga de Crepúsculo.

Sin embargo, en la nueva cinta de DC, el actor dio por seguro que lograría conseguir el cuerpo soñado que luciría en su propia versión de Batman, pero que finalmente ha vuelto realidad según varios comentarios en redes sociales.

Robert Pattinson Dior. Créditos: Dior

Robert Pattinson Dior. Créditos: Dior

Robert Pattinson Dior. Créditos: Dior

Robert Pattinson Dior. Créditos: Dior

Los mensajes de los usuarios apuntan a que la musculatura de Pattinson estaba muy al estilo de “un joven Bruce Wayne sumamente atractivo”, esto debido a que citaron a la estrella en la serie de comerciales de la conocida marca Dior.

En las imágenes, el actor de 33 años tiene un aspecto mucho más imponente y que podría ajustarse a lo requerido para la nueva película de DC Universe, mostrando no solo un cuerpo mucho más fornido, sino la actitud más predispuesta para interpretar su nuevo papel.

¿Cuál es el poder de Batman?

Batman es en realidad Bruce Wayne, un humano entrenado buscando la perfección física y mental, los límites de la especie. Y es por ello que, aunque no tiene superpoderes de origen fantástico como los de Superman, Aquaman, Wonder Woman, los poderes que posee sí que resultan extraordinarios.