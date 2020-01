El rol de Zendaya como Michelle Jones ha sido tema de polémica entre los seguidores de Marvel. De acuerdo a los fans, su personaje reemplazó a Mary Jane Watson en la nueva saga de Spider-man y eliminó cualquier posibilidad de que la pelirroja aparezca en un futuro.

El revuelo fue tal que el presidente de Marvel Studios, Kevin Feige, aclaró que no se trataba de la misma persona. “Ella no es Mary Jane Watson, ése no es su personaje. Pero darle iniciales que te recuerden esa dinámica ciertamente es intrigante para saber qué ocurrirá con ella después”.

Una ambigua personalidad

Según el portal We Got This Covered, el futuro del personaje podría tomar un nuevo rumbo. Su último informe señala que una Mary Jane “tradicional” está presente en un borrador actual para el guión de Spider-Man 3. Debido a que la película se encuentra en desarrollo, los creativos no han confirmado o negado el rumor.

Ante esto, se prevé que la relación entre Michelle Jones y Peter Parker llegue a su fin eventualmente, dado que el mismo nombre de la pelirroja favorita de los cómics tiene mucho peso.

La primera aparición de MJ ocurrió en The Amazing Spider-Man #42

Sin embargo, el personaje de Zendaya encontraría un propósito como superheroína. Hay fanáticos que afirman que Marvel Studios prácticamente la ha preparado para interpretar a Spider-Woman en la Fase 5 de su universo cinematográfico.

¿Quién es Mary Jane?

La dueña de la frase “Acéptalo tigre, te sacaste la lotería” fue el amor y guía la vida de Peter Parker. En una ocasión se casó con él, pero más adelante, tras una alteración de la realidad hecha por el demonio Mephisto, este evento jamás sucedió.