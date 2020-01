Batman y Joker siempre se han caracterizado por tener una gran rivalidad, y aunque en la mayoría de casos es el Caballero de la noche quien termina acabando con el villano de DC, algo nuevo se estaría presentando que podría mostrar todo lo contrario.

Se trataría de un nuevo cómic titulado Guerra Joker, para Batman #93, en donde se ha dado un adelanto de lo que tendrá esta batalla. Este reciente arco servirá como el final del primer arco principal de parte del escritor James Tynion IV.

Esto se llevaría a cabo cuando Batman enfrente al nuevo supervillano de Gotham, El Diseñador. Y cuando esto ocurra, paralelamente Joker estaría planeando su próximo y más grande ataque contra Bruce Wayne. Y esta sería la sinopsis oficial del cómic:

¡Batman se enfrenta con el Diseñador mientras “Their Dark Designs” alcanza su épico climax! En el año pasado, el murciélago ha perdido más de lo que podría haber imaginado, y ahora se enfrenta a un precio tan alto que cambiará el curso de su vida. Y hay cosas peores en el horizonte. En la mitad de todo el horror, puede sentir los tambores de batalla. La “Guerra Joker” se acerca, y Gotham City jamás será la misma”.

Batman cómic. Créditos: DC Comics

Aunque no haya mayor información del nuevo contenido, a través de los anteriores cómics se puede entender lo que el temible villano tiene planeado. En “Death of the Family” (2012), se reveló que Joker ha conocido la identidad secreta de Batman durante años, por lo que habría mantenido en secreto para no arruinar su relación con este.

Sin embargo, más adelante en la historia secundaria de Batman #85 por Tynion y Guillem March, el Guasón se dio cuenta que podría usar ese conocimiento en su poder para atacar al Caballero de la Noche inesperadamente.

En la entrega 86, se muestra a Joker destruyendo completamente su guarida y asesinando a sus secuaces mientras se prepara para su obra maestra criminal, siendo su batalla final con Batman algo realmente épico, siendo una de las consideraciones, que lo delate primero como Bruce Wayne.