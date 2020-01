La versión juvenil de The Walking Dead “World Beyond” ya tiene fecha de estreno [VIDEO]

La mitología de The Walking Dead no deja de crecer con el paso de los años. Tras 10 temporadas, los creadores pretenden sorprender a su audiencia con World Beyond, una visión distinta del apocalipsis zombie.

La historia presentará a la primera generación nacida en el mundo postapocalíptico, el 13 de abril del presente año. Tal cual coming of age, los jóvenes protagonistas vivirán un proceso de madurez y ofrecerán su percepción sobre el mundo hostil en que les toco vivir.

“Vamos a empezar con una épica totalmente nueva. Servirán como una evolución de lo que ya hemos hecho en la serie, con la magnitud y escala de una película”, reveló el productor Scott Gimple.

Entusiasta, Gimple aseguró que todavía hay mucho más por ver, muchos mundos por descubrir y muchas caras del pasado con las que reencontrarse, así como nuevos personajes que esperamos consigan el cariño de los fans.

Entre los nombres del elenco se encuentran Aliyah Royale, Alexa Mansour, Annet Mahendru, Nicolas Cantu, Hal Cumpston, Nico Tortorella y Julia Ormond.

Una nueva generación

¿De qué trata Walking Dead: World Beyond?

Dos hermanas y dos amigos abandonarán la seguridad de sus hogares donde han estado resguardados durante años, a fin de cumplir con una importante misión que les hará enfrentar enormes peligros.

En el camino, se encontrarán con viejos conocidos y serán puestos a prueba. Algunos se convertirán en héroes, otros se convertirán en villanos. Pero todos terminarán por descubrir las verdades que tanto anhelan.