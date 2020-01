Star Wars: The Rise of Skywalker, continua en cartelera y a pesar que la película tiene críticas divididas, aún existen algunas cosas que no se explicaron en la última parte de la trilogía.

Uno de estos detalles es el origen del nombre de Kylo Ren, ya que el personaje interpretado por Adam Driver fue bautizado por sus padres como Ben Solo.

Muchos fanáticos creyeron que Snoke le puso este nombre, pero esto no es cierto ya que la repuesta fie revelada en el cómic "The Rise of Kylo Ren” #2.

La primera entrega de historietas introdujo a Ren, el líder de los ‘Caballeros de Ren’, nombre que se le dio a este grupo por servir a Ren y al sable de luz rojo que tenía el mismo nombre.

En los comics se detalla que Ben Solo tenía que vencer a Ren en un combate para ser el líder de los Caballeros de Ren o asumir el rol de manera pacífica, algo que es improbable.

Es así que Ben Solo reniega de su nombre por estar asociado al de Obi Wan y el de su padre y es Snoke quien lo incita a adoptar el nombre Kylo Ren, por el que sería conocido en la galaxia.