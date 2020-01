La exitosa película ‘Bad Boys’ regresa a la pantalla grande con una tercera entrega, ‘Bad Boys for Life’. La franquicia de Will Smith y Martin Lawrence incluye como antagonista a Nicky Jam, quien reveló algunos detalles sobre su participación en la cinta.

El intérprete de “Muévelo” reveló que luego de que él y Will Smith cantaran el tema oficial de la Copa Mundial de Fútbol, ambos conversaron sobre 'Bad Boys 3′, y el ex hombre de negro le explicó que si quería el papel, solo debía pasar el casting. Con esa intención, el cantante se propuso pasar la prueba. “Yo llegué a Los Ángeles e hice el casting. Y me salió muy bien”, contó Nicky Jam.

“Muévelo”, tema que canta junto a Daddy Yankee, también está incluida en la trama. Para Nicky esta es una coincidencia "perfecta, pues luego de 20 años ambos reguetoneros se juntan Por otro lado, Nicky Jam habló sobre su inclinación por la actuación, e indicó que le gustaría desarrollar más esa faceta.

“Siempre me ha gustado la actuación. Cuando hice la película de Vin Diesel fue como un cambio de un par de minutos y dije ‘wao’. Lo disfruté. Pero cuando hice la serie de mi vida, ahí fue cuando yo dije ‘espérate, esto es algo que yo quiero hacer’. Y cuando se me da la oportunidad de hacer ‘Bad Boys’ ya estaba ready", manifestó Nicky Jam.

La primera versión de 'Bad Boys’ fue estrenada en 1995, mientras que la segunda entrega fue en 2002. La franquicia de Will Smith y Martin Lawrence ha conservado a sus protagonistas en todas versiones, aunque esta nueva entrega con Nicky Jam ha llamado la atención del público.